В Совфеде прокомментировали идею разместить американские ракеты на Курилах

Ранее сайт Japan Business Press писал, что Курильские острова могут стать идеальным местом для размещения ракет США, поскольку это позволит Токио и Вашингтону защититься от баллистических ракет КНДР

"Понятно, что такие рассуждения умертвляют всякую возможность на разрешение многолетней проблемы. Трудно допустить, что этого не понимают авторы этой идеи", — сказал Морозов.

Сенатор считает, что авторы статьи либо работают против премьера Синдзо Абе из внутриполитических соображений, "либо дают сигнал американцам, что военно-стратегические выгоды должны побудить их начать давление на Россию с целью передать "спорные" острова Японии".

"Путь тупиковый. Кроме дополнительных проблем для Японии такой подход ни к чему хорошему не приведёт", — заключил он.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Позиция Москвы по претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.