Авторы статьи в издании JBpress о размещении ракет США на Курилах дают сигнал Вашингтону начать давление на РФ с целью передать "спорные" острова Токио, но это тупиковый путь, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее сайт Japan Business Press писал, что Курильские острова могут стать идеальным местом для размещения ракет США, поскольку это позволит Токио и Вашингтону защититься от баллистических ракет КНДР.
"Понятно, что такие рассуждения умертвляют всякую возможность на разрешение многолетней проблемы. Трудно допустить, что этого не понимают авторы этой идеи", — сказал Морозов.
Сенатор считает, что авторы статьи либо работают против премьера Синдзо Абе из внутриполитических соображений, "либо дают сигнал американцам, что военно-стратегические выгоды должны побудить их начать давление на Россию с целью передать "спорные" острова Японии".
"Путь тупиковый. Кроме дополнительных проблем для Японии такой подход ни к чему хорошему не приведёт", — заключил он.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Позиция Москвы по претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.