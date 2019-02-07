Песков ответил на вопрос об эвакуации Мадуро из Венесуэлы

"Никак эта тема не фигурирует и не поднимается", — сказал Песков.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он благодарен своему российскому коллеге Владимиру Путину , который выступил против агрессии в стране.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.