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Песков ответил на вопрос об эвакуации Мадуро из Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 28 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной эвакуации президента Николаса Мадуро из Венесуэлы в связи с внутриполитическим кризисом, передает ТАСС.
"Никак эта тема не фигурирует и не поднимается", — сказал Песков.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он благодарен своему российскому коллеге Владимиру Путину, который выступил против агрессии в стране.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
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Политика , Латинская Америка , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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