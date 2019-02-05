Муниципалитеты заглянут в будущее 

Госдума предлагает наделить органы местного самоуправления правом самостоятельно организовывать стратегическое планирование.
У муниципальных образований есть запрос на долгосрочное проектирование, но нет инструментария. Действующий закон о стратегическом планировании не устанавливает обязательного требования по принятию документов, разрабатываемых муниципалитетами. Депутаты предлагают внести изменения в законодательство и закрепить за местными органами самоуправления право самим решать, как лучше планировать на перспективу.
Поправки одобрены Госдумой в первом чтении будут обсуждаться 5 февраля на заседании Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления перед рассмотрением во втором чтении.
Долгосрочное планирование решает такие важные задачи как повышение качества жизни населения и обеспечение безопасности страны.
На местном уровне активно разрабатываются стратегии социально-экономического развития, что позволяет повысить инвестиционную привлекательность города, деревни, района. Но в действующем законе о стратегическом планировании нет чётких требований к документам, разрабатываемых на муниципальном уровне.
«Органы местного самоуправления не имеют ясных целевых и методических ориентиров для разработки собственных актов», — объясняет «Парламентской газете» один из авторов законопроекта, член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов. По его мнению, в таких условиях невозможно соблюсти принцип единства методологии организации и функционирования системы стратегического планирования. Поэтому возглавляемый Владимиром Евлановым Экспертный совет по вопросам законодательного обеспечения экономического развития муниципальных образований выступил с законодательной инициативой. Стратегическая цель её — рост экономики и улучшение жизни людей.