Муниципалитеты заглянут в будущее

Госдума предлагает наделить органы местного самоуправления правом самостоятельно организовывать стратегическое планирование.

У муниципальных образований есть запрос на долгосрочное проектирование, но нет инструментария. Действующий закон о стратегическом планировании не устанавливает обязательного требования по принятию документов, разрабатываемых муниципалитетами. Депутаты предлагают внести изменения в законодательство и закрепить за местными органами самоуправления право самим решать, как лучше планировать на перспективу.

Поправки одобрены Госдумой в первом чтении будут обсуждаться 5 февраля на заседании Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления перед рассмотрением во втором чтении.

Долгосрочное планирование решает такие важные задачи как повышение качества жизни населения и обеспечение безопасности страны.

На местном уровне активно разрабатываются стратегии социально-экономического развития, что позволяет повысить инвестиционную привлекательность города, деревни, района. Но в действующем законе о стратегическом планировании нет чётких требований к документам, разрабатываемых на муниципальном уровне.