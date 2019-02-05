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Россия пригрозила Белоруссии разборками 

Lenta.ru + ещё 31 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия собирается бороться с недобросовестной конкуренцией со стороны белорусских производителей за счет более низких цен на своем рынке, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, которого цитирует РИА Новости.
«Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться», — отметил Медведев.
По его словам, любая кооперация должна быть взаимной — «иначе зачем это надо». Главная проблема экономических взаимоотношений двух стран заключается в существовании единого рынка, благодаря чему белорусские товары беспрепятственно попадают в Россию, отметил глава кабмина.
В начале февраля Медведев представил белорусскому коллеге Сергею Румасу доказательства поставок санкционных товаров в Россию из Европы через территорию Белоруссии.
В декабре министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов заявил об утрате Минском доверия Москвы.
«Мы говорим: нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь. Вы наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно», — говорил Силуанов.
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Политика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Сергей Румас , РИА Новости
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