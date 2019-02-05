Власти Крыма назвали ложью заявление властей Украины о добыче токсичного песка в Керчи

Ранее министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своем сайте заявило, что в районе Керчи в Крыму производится добыча песка, содержащего токсичные вещества, которые могут нанести экологический ущерб Керченскому проливу и Азовскому морю.

"Это все неправда. Пробы берутся постоянно. Есть органы власти Крыма, России, есть контролирующие и правоохранительные органы, общественность… Ситуация под контролем была, есть и будет ", — сказал Фикс ТАСС.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.