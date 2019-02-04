МИД России направил ноту Франции из-за публикации с обвинениями Макрона в адрес RT

МИД России направил ноту в посольство Франции из-за публикации в СМИ информации, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил о «вмешательстве» RT в ситуацию с протестами «жёлтых жилетов». Об этом в интервью RT сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова

Дипломат напомнила, что «на днях во французской прессе появилась публикация о том, что в ходе встречи с журналистами», которая проходила в закрытом режиме, Макрон «позволил себе весьма специфические высказывания» как в отношении российских СМИ, так и в отношении внутриполитических событий во Франции.

«В частности, согласно этой публикации, представителей «жёлтых жилетов», которые выступают в СМИ, он назвал, извините за эту цитату, «придурками»… Он вновь обвинил российские СМИ, в частности RT и Sputnik в том, что это пропагандисты», — отметила она.

Как указала Захарова, «по первому анализу», речь не идёт о фейковой публикации.

«Всё-таки публикация настоящая. Но для того, чтобы убедиться, говорил ли эти слова и насколько точно процитировало издание французского президента, сегодня Министерство иностранных дел направило в посольство Франции в Москве официальную дипломатическую ноту с просьбой прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу. Имели ли место такие высказывания и с чем они связаны, что конкретно имеется в виду и можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию государства», — заявила она.

Ранее Захарова, комментируя данную публикацию, отметила, что если этот материал «передаёт всё точно», то Макрон — «главный во Франции производитель фейковых новостей».