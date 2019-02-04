Рогозин привел Путину не те цифры по ракетам

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СМИ указали на неправильные цифры в отчете Рогозина Путину 

Рамблер 1 час назад
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отчитался президенту России Владимиру Путину о произведенных 22 космических пусках в 2018 году.
Рогозин заявил, что Россия восстанавливает позиции на рынке пусковых услуг. В 2018 году было совершено 22 пуска, а в 2019 году нагрузка будет увеличена более чем в два раза: запланированы 45 пусков.
«Московский комсомолец» отмечает, что в 2018 году Россия произвела всего 17 пусков, один из которых — неудачный пуск «Союза».
Карьера Рогозина повисла на волоске
Как объяснил изданию директор Института космической политики Игорь Моисеев, к 17 российским пускам Рогозин прибавил три запуска «Союзов» с космодрома Куру в интересах Европейского космического агентства, и бросковые испытания ракеты «Сармат» и пуск «Ярса».
«Сармат» — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
«Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.
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