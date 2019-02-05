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Американцы приехали в СИЗО к Уилану 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дипломаты Соединённых штатов Америки посетили в московском СИЗО «Лефортово» Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает посольство США в Москве.
«Представители посольства США посетили Пола Уилана, продолжают находиться на связи с местными органами власти», — заявила пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан.
Это второй визит американских дипломатов к Уилану. Впервые они приезжали в СИЗО 2 января. Повторный визит, согласованный с МИД РФ на 17 января, был отложен по просьбе ФСБ, писал News.ru.
Уилан, гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии, был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с государственной тайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств. Однако он считал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения.
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Политика , ФСБ , МИД , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , США
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