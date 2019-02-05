Американцы приехали в СИЗО к Уилану

«Представители посольства США посетили Пола Уилана, продолжают находиться на связи с местными органами власти», — заявила пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан.

Это второй визит американских дипломатов к Уилану. Впервые они приезжали в СИЗО 2 января. Повторный визит, согласованный с МИД РФ на 17 января, был отложен по просьбе ФСБ , писал News.ru.

Уилан, гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии, был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с государственной тайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств. Однако он считал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения.