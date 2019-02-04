В МИД сообщили о попытках сорвать межафганскую встречу в Москве

Силы, заинтересованные в срыве межафганской встречи в Москве , распространяют фейковые сообщения о ней, сообщил МИД РФ

"Находятся силы, которые стремятся сорвать проведение этого важного мероприятия, не гнушаясь распространением в сети интернет фейковых приглашений на него. Более того, утверждается, что "под вывеской" внутриафганской встречи якобы состоится очередное заседание Московского формата консультаций по Афганистану, в которых, как известно, принимают участие официальные представители государств региона. Со всей ответственностью заявляем, что эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве подтвердили, что во встрече будут участвовать авторитетные лидеры афганских политических партий, а также представители движения талибов

Как напомнили в министерстве, целью мероприятия организаторы "видят формирование широкой межафганской основы для запуска мирного процесса в Афганистане, вовлечение в него основных политических структур, представляющих интересы всех общественных слоев этой страны".

"Российская сторона приветствует данную инициативу гражданского общества ИРА и полагает, что прямое общение между самими афганцами способно придать инклюзивность политическому диалогу в ИРА, открыть пути для участия в нем вооруженной оппозиции", — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

По оценке российского внешнеполитического ведомства, предстоящая встреча воплощает в жизнь одобренный международным сообществом принцип "ведомого афганцами и принадлежащего афганцам" мирного процесса.