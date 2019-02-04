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В МИД сообщили о попытках сорвать межафганскую встречу в Москве 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Силы, заинтересованные в срыве межафганской встречи в Москве, распространяют фейковые сообщения о ней, сообщил МИД РФ.
"Находятся силы, которые стремятся сорвать проведение этого важного мероприятия, не гнушаясь распространением в сети интернет фейковых приглашений на него. Более того, утверждается, что "под вывеской" внутриафганской встречи якобы состоится очередное заседание Московского формата консультаций по Афганистану, в которых, как известно, принимают участие официальные представители государств региона. Со всей ответственностью заявляем, что эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
В ведомстве подтвердили, что во встрече будут участвовать авторитетные лидеры афганских политических партий, а также представители движения талибов.
Как напомнили в министерстве, целью мероприятия организаторы "видят формирование широкой межафганской основы для запуска мирного процесса в Афганистане, вовлечение в него основных политических структур, представляющих интересы всех общественных слоев этой страны".
"Российская сторона приветствует данную инициативу гражданского общества ИРА и полагает, что прямое общение между самими афганцами способно придать инклюзивность политическому диалогу в ИРА, открыть пути для участия в нем вооруженной оппозиции", — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
По оценке российского внешнеполитического ведомства, предстоящая встреча воплощает в жизнь одобренный международным сообществом принцип "ведомого афганцами и принадлежащего афганцам" мирного процесса.
Ранее представитель афганской общины в РФ, выступающей инициатором конференции, Ахтар Мохаммад Сафи сообщил, что конференция афганских политиков по урегулированию в стране пройдет 5-6 февраля в Москве. Помимо российской диаспоры и политиков и активистов из Афганистана, будут представители афганских диаспор из Ирана, Пакистана, стран СНГ и, возможно, Европы. В переговорах примут участие представители движения "Талибан", а также делегация афганских политиков и общественных деятелей, которую возглавит бывший президент Афганистана Хамид Карзай. В МИД РФ РИА Новости ранее уточнили, что данная конференция созывается именно афганской диаспорой, и она не является продолжением московского формата урегулирования по Афганистану.
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