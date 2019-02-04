Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врио главы Сахалина подарил мальчику билет на хоккейный матч сборной 

Рамблер 1 час назад
Фото: sakhalin.info
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко подарил 15-летнему юноше билет на матч сборной России по хоккею.
Воспитанник Кировского психоневрологического интерната Владимир Думный написал письмо врио губернатора, в котором рассказал, что хочет впервые в жизни полететь на самолете и воочию увидеть звезд российского хоккея.
Теперь мечта Владимира осуществилась: он полетит в Ярославль на матч Россия-Финляндия в рамках Шведских хоккейный игр (этап Еврохоккейтура).
В Ярославле Владимир сможет попасть в раздевалку российской сборной: он проводит игроков на раскатку, а после матча пообщается с игроками и возьмет у них автографы.
«У всех ребят должна быть возможность воплотить в жизнь свою мечту, а задача нас, взрослых, обязательно им в этом помочь. Искренне рад, что среди юных сахалинцев есть такие преданные болельщики наших хоккеистов, как Владимир. Надеюсь, что встреча с российской сборной, возможность пообщаться со спортивными кумирами придадут ему новых жизненных сил, укрепят веру в добро и подарят отличное настроение», — сказал Валерий Лимаренко.
Билет на хоккей для Владимира стал частью реализации федерального благотворительного проекта «Мечтай со мной», который помогает исполнять мечты детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями, воспитанников детских домов и интернатов. Старт реализации проекта был дан 27 декабря 2018 года на заседании государственного совета, посвященного развитию волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций, которое прошло в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.
Комментарии
Политика , Валерий Лимаренко , Владимир Путин , Сахалинская Область , Ярославль
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Инспекторы МАДИ не пропустили машину скорой помощи
Общество
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Рядом с водами РФ взорвали токсичные торпеды
Армия
Названы дата и место похорон Децла
Шоу-бизнес
Германии ответили на призыв убрать ракету 9М729 за Урал
Армия
Россиян решили сажать за брань
Общество
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
Происшествия
В московском метро устроили цирк
Новости Москвы Общество
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение