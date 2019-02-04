Врио главы Сахалина подарил мальчику билет на хоккейный матч сборной

Воспитанник Кировского психоневрологического интерната Владимир Думный написал письмо врио губернатора, в котором рассказал, что хочет впервые в жизни полететь на самолете и воочию увидеть звезд российского хоккея.

Теперь мечта Владимира осуществилась: он полетит в Ярославль на матч Россия-Финляндия в рамках Шведских хоккейный игр (этап Еврохоккейтура).

В Ярославле Владимир сможет попасть в раздевалку российской сборной: он проводит игроков на раскатку, а после матча пообщается с игроками и возьмет у них автографы.

«У всех ребят должна быть возможность воплотить в жизнь свою мечту, а задача нас, взрослых, обязательно им в этом помочь. Искренне рад, что среди юных сахалинцев есть такие преданные болельщики наших хоккеистов, как Владимир. Надеюсь, что встреча с российской сборной, возможность пообщаться со спортивными кумирами придадут ему новых жизненных сил, укрепят веру в добро и подарят отличное настроение», — сказал Валерий Лимаренко.