Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко подарил 15-летнему юноше билет на матч сборной России по хоккею.
Воспитанник Кировского психоневрологического интерната Владимир Думный написал письмо врио губернатора, в котором рассказал, что хочет впервые в жизни полететь на самолете и воочию увидеть звезд российского хоккея.
Теперь мечта Владимира осуществилась: он полетит в Ярославль на матч Россия-Финляндия в рамках Шведских хоккейный игр (этап Еврохоккейтура).
В Ярославле Владимир сможет попасть в раздевалку российской сборной: он проводит игроков на раскатку, а после матча пообщается с игроками и возьмет у них автографы.
«У всех ребят должна быть возможность воплотить в жизнь свою мечту, а задача нас, взрослых, обязательно им в этом помочь. Искренне рад, что среди юных сахалинцев есть такие преданные болельщики наших хоккеистов, как Владимир. Надеюсь, что встреча с российской сборной, возможность пообщаться со спортивными кумирами придадут ему новых жизненных сил, укрепят веру в добро и подарят отличное настроение», — сказал Валерий Лимаренко.
Билет на хоккей для Владимира стал частью реализации федерального благотворительного проекта «Мечтай со мной», который помогает исполнять мечты детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями, воспитанников детских домов и интернатов. Старт реализации проекта был дан 27 декабря 2018 года на заседании государственного совета, посвященного развитию волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций, которое прошло в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.