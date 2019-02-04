Посольство России разочаровано позицией Британии по Венесуэле

Посольство РФ в Лондоне заявило, что разочаровано позицией Великобритании по Венесуэле и считает, что Лондон нарушает международное законодательство.

В понедельник глава британского МИД Джереми Хант в сети микроблогов Twitter заявил, что Великобритания признает Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы до момента демократических выборов в стране, поскольку действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не созвал президентские выборы в восьмидневный срок.

"Разочарованы позицией Великобритании, которая сделала выбор в пользу нарушения международного законодательства", — говорится в заявлении посольства в Twitter в ответ на слова Ханта.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".