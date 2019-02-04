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Посольство России разочаровано позицией Британии по Венесуэле 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Reuters
Посольство РФ в Лондоне заявило, что разочаровано позицией Великобритании по Венесуэле и считает, что Лондон нарушает международное законодательство.
В понедельник глава британского МИД Джереми Хант в сети микроблогов Twitter заявил, что Великобритания признает Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы до момента демократических выборов в стране, поскольку действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не созвал президентские выборы в восьмидневный срок.
"Разочарованы позицией Великобритании, которая сделала выбор в пользу нарушения международного законодательства", — говорится в заявлении посольства в Twitter в ответ на слова Ханта.
Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
В субботу, 26 января, Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Вскоре после этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини фактически озвучила такую позицию от имени ЕС. Срок ультиматума истек накануне.
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Политика , Джереми Хант , Николас Мадуро , Федерика Могерини , МИД , ЕС , Венесуэла
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