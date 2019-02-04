Россия проигрывает битву за Венесуэлу

Дональд Трамп. Ситуация в Венесуэле накалилась до максимума. После заявления командующего авиацией страны Франциско Эстебана Янес Родригеса о поддержке Хуана Гуайдо, с намерением в случае чего отправить в регион военных выступил президент США Россия при этом не спешит со столь громкими заявлениями, ограничиваясь лишь устной поддержкой Николаса Мадуро . Чем может закончиться этот конфликт и можно ли уже сейчас говорить, что Москва потеряла своё влияние в Каракасе — в материале News.ru.

«Конечно, это возможно. Это один из вариантов», — сказал Трамп в эфире CBS, комментируя возможность отправки американских военных.

Также глава Белого дома отметил, что Николас Мадуро запрашивал у него встречу, однако Трамп ответил на предложение отказом, так как ситуация и так «зашла уже очень далеко».

«Увидим, что будет. Он хотел встретиться несколько месяцев назад», — сказал президент США.

Между тем Трамп ещё в 2017 году не исключал возможного военного вмешательства в Венесуэлу. Но сейчас обстановка в регионе изменилась таким образом, что американское руководство допускает любые варианты развития событий. Москва, со своей стороны, предостерегла Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, так как последствия могут быть «чрезвычайно негативными».

Ситуация усугубляется ещё и тем, что генерал Родригес объявил о готовности исполнять приказы Гуайдо. По его словам, подавляющее большинство венесуэльских военных, без малого 90%, не поддерживают Мадуро. Однако на его слова уже успели отреагировать остальные представители военно-воздушных сил Венесуэлы, назвав командующего авиацией предателем.

Кроме того, общественность не перестаёт до сих пор обсуждать запись в блокноте помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона . На фотографии чиновника было отчётливо видны следующие строки: «5 000 солдат в Колумбию». Однако в МИД Колумбии подчеркнули, что никаких сведений о причинах появления такой записи у них нет. В Минобороны Колумбии в комментарии РИА Новости рассказали, что военные базы для вторжения в Венесуэлу предоставлены не будут.

Президент Колумбии Иван Дуке уже запланировал встречу с Трампом для обсуждения ситуации в соседнем государстве. Как сообщило радио Caracol, ссылаясь на источники в колумбийском правительстве, переговоры пройдут, предположительно, в середине февраля в Белом доме.

Американцы заняли позиции

Вместе с тем политолог Сергей Михеев в беседе с News.ru высказал мнение, что американские вооружённые силы и так уже находятся в Венесуэле.

«Почти со стопроцентной уверенностью можно говорить, что там находится спецназ, который охраняет Гуайдо. Я уверен, что они там работают напрямую, они находятся в Колумбии», — сказал Михеев.

Что же касается прямой военной агрессии со стороны США, то эксперт считает, что такая возможность имеется. Скорее всего, американцы будут делать это под прикрытием Организации американских государств.

«Вашингтон любит сколачивать разные коалиции, видимо, такая коалиция может быть создана под шапкой ОАГ, но костяк составят американцы», — комментирует политолог.

А реакция ОАГ не заставила себя долго ждать. Генеральный секретарь организации Луис Альмагро обвинил администрацию Мадуро во всех бедах Венесуэлы. Соответствующее видеообращение он сделал в своём микроблоге в Twitter.

«Диктатура Мадуро — это единственная причина голода, болезней, нарушения прав человека и смертей венесуэльского народа. Все это началось до санкций», — написал Альмагро.

По мнению Михеева, если у Гуайдо в ближайшее время ничего не будет получаться и станет ясно, что затягивание ситуации работает против него, то спровоцировать военное вторжение для американцев будет несложно.

«Возможные неудачи Гуайдо — это причина, а поводом может быть всё что угодно. Например, возьмут и выстрелят в него или скажут, что его попытались отравить, убить, было якобы покушение или что-то в этом роде. Или спровоцируют нападение на американских дипломатов. А причина может быть одна на самом деле — Мадуро не уходит», — подытожил эксперт.

Со своей стороны, комментируя News.ru ситуацию в Венесуэле, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников сказал, что исключать ничего нельзя, тем более что Трамп — человек крайне переменчивый и не всегда предсказуемый.

«Тем не менее я считаю, что на сегодняшний день сценарий американского вмешательства маловероятен. Это может случиться в том случае, если Мадуро какими-то своими действиями даст основания утверждать, что жизнь американских граждан, которые находятся в Венесуэле, подвергается опасности, либо, если будут предприняты какие-то репрессивные действия по отношению к Гуайдо, либо будут предприняты попытки силой воспрепятствовать демонстрациям в его поддержку», — сообщил Калашников.

И опять же, если Трамп посчитает, что для его предвыборной кампании полезнее применить силу, чем действовать только политико-экономическими методами, он может пойти на такой шаг. А, учитывая то, что ему в 2020 году выбираться и его положение не очень стабильно, то подобный сценарий становится всё более очевидным.