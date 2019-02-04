В Госдуме оценили украинское признание об «обмане Запада»

— Сегодняшнее признание звучит так: мол, простите, граждане, мы вам в уши ядовитый мед лили, — заявил Бальбек РИА Новости. — Расписывали светлое прозападное будущее, хотя уже в 2014 году вся украинская элита понимала, что обещания Запада "одеть и накормить" — лишь никчемные тосты на банкетах. И вот через пять лет, уже не при должности, Евгений Червоненко решил правду рассказать, чтобы хоть как-то снять с себя пропагандистскую вину перед народом.

Бальбек считает слова Червоненко еще одним признанием того, что патриотических элит в стране нет, а антироссийские и прозападные погрязли во лжи по отношению к собственному народу.

— С Запада взятки гладки: обещать после пары фужеров шампанского — это считается толерантным поступком: говорить аудитории то, что она хочет услышать, чтобы не обидеть, — резюмировал депутат.