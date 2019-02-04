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В Госдуме оценили украинское признание об «обмане Запада» 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запоздалым раскаянием назвал депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек заявление экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко об обмане Западом его страны.
— Сегодняшнее признание звучит так: мол, простите, граждане, мы вам в уши ядовитый мед лили, — заявил Бальбек РИА Новости. — Расписывали светлое прозападное будущее, хотя уже в 2014 году вся украинская элита понимала, что обещания Запада "одеть и накормить" — лишь никчемные тосты на банкетах. И вот через пять лет, уже не при должности, Евгений Червоненко решил правду рассказать, чтобы хоть как-то снять с себя пропагандистскую вину перед народом.
Бальбек считает слова Червоненко еще одним признанием того, что патриотических элит в стране нет, а антироссийские и прозападные погрязли во лжи по отношению к собственному народу.
— С Запада взятки гладки: обещать после пары фужеров шампанского — это считается толерантным поступком: говорить аудитории то, что она хочет услышать, чтобы не обидеть, — резюмировал депутат.
Ранее в интервью телеканалу "112 Украина" экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко обвинил страны Запада в намерении использовать незалежную лишь как раздражитель для России. При этом, как считает Червоненко, Украина осталась одна со своими проблемами, и западные страны совсем не спешат помочь в их решении. А все рассуждения о скором вступлении страны в НАТО и ЕС — всего лишь пустая болтовня.
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Комментарии1
Политика , Руслан Бальбек , ЕС , Госдума , НАТО , РИА Новости , Республика Крым
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