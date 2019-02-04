Россия возобновит выплаты в СЕ после восстановления ее прав в организации

"Со своей стороны отмечу, что мы к конфронтации не стремимся. Наоборот, мы открыты для самого широкого взаимодействия с партнерами. Ожидаем от них восстановления наших законных прав, после чего наши выплаты будут возобновлены в полном объеме. По-прежнему считаем, что наилучшим способом обеспечения интересов народов, проживающих на европейском континенте, было бы продолжение формирования общего гуманитарно-правового пространства от Атлантики до Тихого океана на основе советоевропейских конвенций. Если же наши недруги решатся на крайние меры, то всю ответственность за развал этого общеевропейского дома будут нести те, кто эту конфронтацию затеял", — подчеркнул он.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016–2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва — один из основных плательщиков в бюджет СЕ — приостанавливает выплату своего взноса в организацию в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в октябре 2018 года, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган СЕ — комитет министров — может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Этот срок наступает для России в конце июня 2019 года.