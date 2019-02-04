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Песков не считает высоким процент россиян, желающих эмигрировать из РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Данные опроса "Левада-центра" об эмиграционных настроениях носят достаточно абстрактный характер и не свидетельствуют о большом числе россиян, желающих уехать из России. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя публикацию нового исследования, согласно которому, в частности, среди граждан РФ в возрасте от 18 до 24 лет 41% заявили о желании уехать за границу, Песков заметил:
"Это не такой высокий показатель".
Он также подчеркнул, что данная постановка вопроса "носит достаточно абстрактный характер" и эти показатели нельзя рассматривать в отрыве от общего контекста.
"Там [в опросе], если посмотрите, подавляющее большинство граждан заявило о неготовности и нежелании вообще переезжать куда-либо из России. Поэтому это все относительно", — заключил представитель Кремля.
Согласно опубликованным в понедельник "Левада-центром" данным опроса, проводившегося в декабре прошлого года, доля россиян, заявляющих о желании эмигрировать (варианты ответов "определенно да" и "скорее да), составила 17% (среди молодежи до 24 лет — 41%). При этом число россиян, которые на этот вопрос ответили "определенно нет", составило 61%, что является максимальным показателем за последние годы.
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Комментарии9
Политика , Дмитрий Песков , Левада-центр
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