Захарова напомнила поставившему в один ряд фашистов и русских Макрону о Наполеоне

Захарова обратила внимание на интервью Макрона французским журналистам, в котором глава Пятой республики обвинил Россию во вмешательстве во внутриполитический кризис во Франции и заявил, что «фашисты, ультралевые радикалы и русские» через социальные сети манипулируют французскими СМИ. Так, Макрон уверен, что RT и Sputnik якобы скупают аккаунты в соцсетях, чтобы через них подбрасывать взрывоопасные темы политических дискуссий, которые затем подхватывают французские СМИ. Президент призвал «опомниться» и прекратить тиражировать фейковые новости. По его мнению, наиболее радикальные лидеры движения «Желтых жилетов» — дутые фигуры, введенные в политическую дискуссию посредством медиа-манипуляций. Журналистам, считает Макрон, стоит больше внимания уделять официальным представителям.

«А то получается, что какой-то придурок в желтой жилетке имеет такой же статус как министр или депутат», — цитирует Макрона Le Point.

Захарова уточнила, что МИД попросит Париж объяснить заявления французского президента.

«Если этот материал передает все точно …, то президент Макрон — главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом — бутафория», — написала Захарова на странице в Facebook.

Она подчеркнула, что «никаких аккаунтов в социальных сетях RT и Sputnik не скупают», и Парижу неоднократно предлагалось предоставить доказательства подобных обвинений, но ни одно из них направлено не было.

«Потому что это ложь», — добавила Захарова.

Она также отметила, что «придурки (как их назвал Макрон) в желтых жилетках» появляются в эфире RT и Sputnik больше, чем «умники из французского правительства, потому что именно Елисейский дворец манкирует и запрещает своим подчиненным общаться с этими СМИ». Захарова добавила, что западная, в том числе французская пресса, также дает площадку «придуркам» из любых оппозиционных движений тех стран, чья официальная политика не мила коллективному Западу, включая Париж».

«А вот официальных лиц, которых, по мнению президента Макрона, в эфирах должно быть больше, французские СМИ цитируют редко, а последнее время даже отказывались публиковать свои же интервью с представителями российского правительства», — добавила Захарова, уточнив, что Le Figaro не опубликовала интервью главы МИД Сергея Лаврова, которое у него взял заместитель главного редактора этой газеты.

Она также заявила, что решение поставить в один ряд фашистов и русских — «это либо редкая подлость либо тотальная безграмотность», или «удачное сочетание у одного человека двух качеств одновременно».

«Если хочется президенту Франции провести исторические параллели, то лучше тогда пусть сравнит Гитлера с Наполеоном. С матчастью поможем», — добавила представитель МИД.

Между тем стало известно, что Макрон задумался о возможности проведения референдума для преодоления кризиса, вызванного протестами «желтых жилетов».