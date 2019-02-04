В Кремле назвали навязывание решений Венесуэле прямым вмешательством

Стремление легитимизировать попытку узурпации власти в Венесуэле является вмешательством во внутренние дела этой страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По его словам, любое решение внутриполитического кризиса возможно только самими венесуэльцами.

«Навязывание каких-то решений или попытка легитимизировать попытку узурпации власти, с нашей точки зрения, является и прямым, и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что это не способствует мирному, эффективному и жизнеспособному урегулированию кризиса, который граждане страны должны пережить самостоятельно.