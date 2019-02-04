Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма

В Кремле назвали навязывание решений Венесуэле прямым вмешательством 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Стремление легитимизировать попытку узурпации власти в Венесуэле является вмешательством во внутренние дела этой страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, любое решение внутриполитического кризиса возможно только самими венесуэльцами.
«Навязывание каких-то решений или попытка легитимизировать попытку узурпации власти, с нашей точки зрения, является и прямым, и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы», — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что это не способствует мирному, эффективному и жизнеспособному урегулированию кризиса, который граждане страны должны пережить самостоятельно.
Ранее ряд стран Евросоюза признали главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны.
RT на русском: последние новости
В России ответили на предложение передислоцировать ракеты 9М729 за Урал Путин объявил о приостановке участия России в ДРСМД Источник исключил возможность возвращения уплаченного Россией взноса в СЕ
Политика , Дмитрий Песков , ЕС , Венесуэла
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
Происшествия
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
В мире Политика
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео пожара в центре Москвы
Пожары Происшествия
Созданы двигатели для межпланетного корабля
Наука и техника Технологии
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение