Россия отказалась осудить Китай за отправку мусульман в лагеря

«Я буквально недавно читал, что Соединенные Штаты этот вопрос активно ставят, в том числе через свое посольство в Пекине. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран и не пытаемся искать проблемы в наших отношениях», — сказал он.

Глава ведомства также отметил, что знает, как остро в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР) стоит проблема противодействия терроризму.

«Знаем, что не одна сотня, а может быть, и не одна тысяча экстремистов из этого региона Китая воюет в рядах ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России)», — добавил он.

Лавров также сказал, что Москва заинтересована в том, чтобы действия по борьбе с терроризмом координировались не только между Россией и Китаем, но и между странами Организации договора о коллективной безопасности. Кроме того, по его словам, отношения Москвы и Пекина сейчас «лучшие за любой исторический период».

В январе глава секретариата по вопросам безопасности специального административного района Китая Гонконга заявил, что антитеррористические меры китайского правительства в СУАР соответствуют понятиям гуманности. Делегация посетила так называемые лагеря профессиональной переподготовки, в которых якобы подвергают пыткам уйгуров-мусульман под прикрытием профилактики террористической деятельности в регионе.

До этого несколько стран потребовали допустить своих представителей в лагеря перевоспитания для уйгуров, в которых, по некоторым сообщениям, нарушаются права человека. Канада, Франция, Германия и США призывали Китай закрыть лагеря в СУАР.

В августе Комиссия ООН по правам человека заявила, что получила множество достоверных сообщений об удерживании по меньше мере миллиона человек из числа этнических меньшинств в закрытых лагерях в СУАР. Сообщалось, что там граждан «перевоспитывают»: они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина и говорят на китайском языке, который им не родной.

В Пекине отмечают, что через СУАР, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства в регионе направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения.