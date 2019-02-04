Губернаторов будут оценивать по состоянию экологии

«Оценка основана на показателях федеральных проектов, включённых в национальный проект «Экология»», — сообщили в Минприроды.

Показатель «Качество окружающей среды» в регионах будет рассчитываться по двум критериям: степени достижения показателей федеральных проектов, входящих в нацпроект «Экология», и степени эффективности использования денежных средств в рамках этих проектов.