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Губернаторов будут оценивать по состоянию экологии 

News.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В министерстве природных ресурсов и экологии РФ разработали методику расчёта показателя «Качество окружающей среды» для оценки деятельности губернаторов регионов. Проект методики направлен на согласование в Минэкономразвития России.
«Оценка основана на показателях федеральных проектов, включённых в национальный проект «Экология»», — сообщили в Минприроды.
Показатель «Качество окружающей среды» в регионах будет рассчитываться по двум критериям: степени достижения показателей федеральных проектов, входящих в нацпроект «Экология», и степени эффективности использования денежных средств в рамках этих проектов.
Ранее News.ru писал, что коломенский борец за экологию может отправиться за решётку на срок до пяти лет. Именно такой максимальный срок предусмотрен статьёй 212.1 Уголовного кодекса России, по которой было возбуждено дело на экоактивиста Вячеслава Егорова за неоднократные нарушения на массовых акциях. Примечательно, что несколько лет назад Конституционный суд постановил изменить эту статью, и власти даже поговаривали о её отмене.
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Политика , Экология , Вячеслав Егоров , Минэкономразвития , Минприроды
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