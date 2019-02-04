Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод поддержал идею создания "списка Иванова", в который, по его словам, могли бы войти "люди, которые запятнали себя агрессивными действиями против российских граждан на территории Украины".
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров после гибели россиянина Валерия Иванова в тюрьме во Львове предложил создать "Список Иванова" и ввести санкции против причастных к его смерти.
"Что касается предложения Джабарова, я думаю, оно имеет право на существование… Список, в который будут включаться наиболее яростные русофобы, люди, которые запятнали себя агрессивными действиями против российских граждан на территории Украины, составлять нужно. И направлять эту информацию в международные организации", — сказал Брод РИА Новости, отметив, что молчать и оставаться безучастным после этой трагедии нельзя и должны быть приняты ответные меры.
Представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева ранее рассказала РИА Новости, что российский доброволец Валерий Иванов скончался во львовской тюрьме от побоев охраны. Она добавила, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре прошлого года, однако в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких граждан РФ из списков. МИД РФ отмечает, что характер травм Иванова — перелом четырех ребер и закрытая черепно-мозговая травма — дает основания говорить об умышленном убийстве. Тело Иванова передано РФ.