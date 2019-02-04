Лавров: США пытаются подмять под себя диалог с талибами

"Если говорить об Афганистане в более широком плане, то помимо решения проблем безопасности, необходимо думать о политическом урегулировании. Россия активно выступает за налаживание межафганского диалога с участием и правительства, и движения "Талибан", — отметил Лавров, добавив, что на переговорах в Бишкеке была подтверждена востребованность "московского формата" консультаций по Афганистану.

Он напомнил, что США к участию приглашаются регулярно, "но они предпочитают более узкие форматы".

"То, что диалог между правительством и талибами неизбежен, сегодня признают все. Но некоторые страны, в частности, США, пытаются этот диалог подмять под себя и вести его келейно, кулуарно. В частности, в Катаре они с талибами встречались, — продолжил глава МИД РФ. — Тем самым страны региона, которым далеко не безразлично, что будет с Афганистаном, просто остаются в неведении [относительно] того, какие планы вынашивают наши американские партнеры".

И это, по словам Лаврова, "к сожалению, стиль, который проявляется не только в Афганистане". "Такая односторонность, эгоистичность при проработке внешнеполитических инициатив очень характерна для нынешних деятелей, занимающихся внешней политикой в американской администрации", — подчеркнул министр.

Как ранее сообщали американские СМИ, США ведут переговоры с талибами по поводу возможности вывода американских войск из Афганистана в обмен на получение от них обязательств не укрывать террористические группировки на подконтрольной им территории. В середине января талибы распространили заявление, в котором предупредили Вашингтон, что прекратят вести мирные переговоры с США, если те откажутся включать в повестку дня вывод иностранных, в основном американских, войск из Афганистана. Они отметили, что на переговорах в ноябре минувшего года в Дохе американцы "согласились обсуждать вывод иностранных войск из Афганистана", однако затем отошли от этой позиции.