Комитет Госдумы поддержал проект об устойчивости Рунета

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал проект закона об устойчивой работе рунета, следует из заключения комитета, утвержденного в среду.

На заседании комитета по природным ресурсам, который выступает по проекту соисполнителем, было принято решение его поддержать. Ответственным за проект является комитет Госдумы по информполитике.

Согласно заключению комитета, предлагаемые законопроектом положения позволят достичь заявленных его авторами целей, сделать российский сегмент интернета устойчивым к внешним воздействиям, обеспечить надежный доступ к российским сайтам, а также предоставят возможность пользования интернет-сервисами с высокой степенью конфиденциальности передаваемых электронных сообщений.

Ранее думский комитет по СНГ, который также выступает соисполнителем, уже поддержал законопроект.