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Комитет Госдумы поддержал проект об устойчивости Рунета 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал проект закона об устойчивой работе рунета, следует из заключения комитета, утвержденного в среду.
На заседании комитета по природным ресурсам, который выступает по проекту соисполнителем, было принято решение его поддержать. Ответственным за проект является комитет Госдумы по информполитике.
Согласно заключению комитета, предлагаемые законопроектом положения позволят достичь заявленных его авторами целей, сделать российский сегмент интернета устойчивым к внешним воздействиям, обеспечить надежный доступ к российским сайтам, а также предоставят возможность пользования интернет-сервисами с высокой степенью конфиденциальности передаваемых электронных сообщений.
В декабре сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Он, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Ранее правительство России поддержало проект при условии его доработки ко второму чтению.
Ранее думский комитет по СНГ, который также выступает соисполнителем, уже поддержал законопроект.
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Политика , Андрей Клишас , Людмила Бокова , Андрей Луговой , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ
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