Япония подрывает складывающиеся в последнее время доверительные отношения с Россией, заявляя о нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил ранее, что правительство страны считает, что Россия нарушает ДРСМД, и Токио понимает мотивы США, решивших прекратить действие этого документа.
"Такими заявлениями Токио подрывает складывающееся в последнее время доверие между нашими странами, поскольку, как и европейские союзники США, вновь бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене", — сказал Косачев.