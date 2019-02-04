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Под завалами “звездного дома” в Москве обнаружены шесть тел

Косачев: Япония подрывает доверительные отношения с РФ, заявляя о нарушении Москвой ДРСМД 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Япония подрывает складывающиеся в последнее время доверительные отношения с Россией, заявляя о нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил ранее, что правительство страны считает, что Россия нарушает ДРСМД, и Токио понимает мотивы США, решивших прекратить действие этого документа.
"Такими заявлениями Токио подрывает складывающееся в последнее время доверие между нашими странами, поскольку, как и европейские союзники США, вновь бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене", — сказал Косачев.
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Политика , Константин Косачев , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Москва , Япония
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