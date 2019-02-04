Сын Каддафи поблагодарил Россию за усилия по его освобождению

Вопросы находящемуся в тюрьме Ганнибалу, также как и ответы на них были получены через его уполномоченного представителя Рим Юсеф ад-Дебри.

Ганнибал Каддафи был похищен в 2015 году членами ливанского шиитского движения "Амаль" из Сирии , где он получил политическое убежище. Уже несколько лет он находится в ливанской тюрьме. Его обвиняют в сокрытии информации об исчезновении на территории Ливии в 1978 году шиитского духовного и политического лидера имама Мусы ас-Садра.

"Мы рассчитываем на большую роль России как великого государства при подобных случаях произвола. Благодарю ее за те, усилия которые она осуществляет для моего освобождения", — сказал Ганнибал Каддафи.

Ранее в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов рассказал о том, что российские дипломаты контактировали с ливанскими политиками по поводу ситуации, сложившейся вокруг сына Каддафи Ганнибала.

Муса ас-Садр со своими спутниками был приглашен в 1978 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи в Триполи, откуда он должен был отправиться в Рим на встречу с папой Римским. Однако до Италии ни Садр, ни его спутники не доехали. Что произошло с духовным лидером ливанских шиитов, до сих пор не известно. Представители шиитской конфессии в Ливане обвинили в похищении своего проповедника Каддафи.