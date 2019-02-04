JB Press (Япония): никто не отмечает военную ценность «северных территорий»

JB Press (Япония) . Японцы еще не успели достигнуть консенсуса с Россией о возврате островов, как уже открыто говорят о размещении американских баз. Куон Амата считает, что для России Охотское море — священная обитель подводных лодок, и оборонные способности страны пострадают после передачи территорий. «На островах после их возвращения появятся японо-американские силы, а также, возможно, они заблокируют пролив Екатерины», — пишет

В ходе встречи глав России и Японии 22 января, в преддверии которой СМИ обсуждали развитие переговоров по возврату «северных территорий», президент Путин сделал позитивное заявление о том, что эту проблему можно решить. Несмотря на это, новой информации не появилось.

Между тем во время таких важных переговоров до соглашения обычно не разглашают их содержание, поэтому существует возможность, что переговоры действительно развиваются. Раннее Россия предупреждала японскую сторону, что не стоит сливать в СМИ различные предположения, поэтому неправильно сейчас критиковать правительство Японии за отсутствие новой информации.

Скорее с учетом слов Путина в конце 2018 года о возможном развертывании на островах американских войск есть вероятность, что переговоры вышли на новый уровень. При этом в связи с заявлением российского лидера японские СМИ заговорили о военных вопросах и проблеме безопасности. В этой статье я хочу проанализировать военную ценность «северных территорий», которую, на мой взгляд, понимают немногие, и рассмотреть перспективы переговоров.

Военная ценность «северных территорий»

Подытожим причины, по которым Россия не хочет возвращать острова с военной точки зрения.

Влияние на ядерную стратегию сдерживания России

Ядерная мощь России в основном представляет из себя баллистические ракеты наземного базирования и баллистические ракеты, которыми оснащаются подводные лодки. В нашем случае проблема «северных территорий» оказывает серьезное влияние на подводные лодки.

Баллистические ракеты наземного базирования обнаруживают спутники, даже если они установлены на передвижной платформе. Их можно уничтожить еще до запуска. Поэтому и США , и Россия придают важное значение баллистическим ракетам, которыми оснащаются подлодки, в качестве ядерных сил возмездия (в смысле нанесения контрудара).

Тем не менее российским ВМС далеко до американских. Ракетные стратегические атомные подводные лодки США развернуты по всему миру, а российские только в Баренцевом море и других арктических регионах, в районе Камчатки и в Охотском море (Россия оккупировала Крым , поэтому, возможно, в скором времени российские субмарины появятся и в Черном море — прим. автора).

Для России Охотское море — священная обитель стратегических подводных лодок, поэтому этот регион патрулируют многочисленные корабли, а на «северных территориях» были развернуты противокорабельные ракеты. Тем не менее если на островах после их возвращения появятся японо-американские силы, в линии обороны, защищающей подлодки, возникнет брешь.

Влияние на Тихоокеанский флот России

Я думаю, многие из вас знают из мировой истории, что Российская империя нуждалась в порту, который бы не замерзал зимой, в связи с чем она продвигалась на юг. Это касается не только европейского направления. Владивосток — часть этой стратегии. В настоящее время Тихоокеанский флот России находится на втором месте после Северного с точки зрения военной мощи. Тем не менее как я отметил выше, до ВМС США России пока далеко, поэтому ее деятельность на просторах мирового океана нельзя назвать активной.

Изначально ценность ВМС заключается в том, чтобы в случае необходимости перенести военные силы в отдаленные регионы. Тем не менее если замерзнут проливы, предоставляющие выход в Тихий океан, даже при наличии незамерзающего порта, то в открытое море смогут выйти только ледоколы. Если замерзнет узкий пролив, подводные лодки также не смогут безопасно идти по поверхности. В связи с этим требуется не только незамерзающий порт, но и незамерзающий пролив, обеспечивающий безопасную глубину и ширину.

Тем не менее базы Тихоокеанского флота находятся в зоне, окруженной Японией, Камчаткой и Курилами, поэтому помимо пролива Цугару и Цусимского пролива, есть только один незамерзающий проход, обеспечивающий должную безопасность. Это — пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом.

Если Россия отдаст все четыре острова или только три за исключением Итурупа, велика вероятность, что Япония и США заблокируют пролив Екатерины.

Вероятность размещения армией США «Иджис Эшор»

Эксперты часто отмечают два вышеупомянутых аспекта. Тем не менее с учетом международной обстановки, сложившейся в последние годы, появился новый военный фактор, который необходимо принимать во внимание при анализе важности и ценности «северных территорий». Это — баллистические ракеты КНДР.

КНДР лишь сделала вид, что она согласилась на переговоры с США. Она и сейчас продолжает разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты. Если ничего не изменится, в скором времени КНДР завершит разработку ядерной ракеты, которая долетит до США.

Я не буду рассказывать во всех подробностях, однако для того, чтобы с большой вероятностью уничтожить межконтинентальную баллистическую ракету, важно нанести удар на раннем этапе после ее запуска (на самом деле, баллистическую ракету сложно сбить пока работает ее двигатель, поэтому нужно атаковать ее вначале последнего этапа, когда двигатель выключился и она продолжает подниматься по инерции — прим. автора). Если удается попасть на этом этапе, можно произвести повторный удар. Кроме того, поскольку это происходит еще до отделения боеголовок, данный метод позволяет серьезно снизить количество целей.

Ракеты, запущенные из КНДР в США, будут лететь на северо-восток через Приморский край России. В связи с этим для того, чтобы поразить МБР вначале финального этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо.

Систему ПВО «Иджис Эшор» планируется развернуть в префектурах Ямагути и Акита. Из этих двух точек будет сложно сбить МБР, направляющиеся в США.

Итак, какое же место подходит лучше всего? В идеале это — Итуруп, часть «северных территорий». Если рассмотреть зону размещения системы «Иджис Эшор» EPAA (Европейский поэтапный адаптивный подход), которая защищает Европу от иранских баллистических ракет, становится понятно, что Итуруп — это наиболее подходящая точка.

Содержание проекта EPAA неоднократно менялось, и в настоящее время это система стоит на страже Европы. Тем не менее изначально EPAA проектировался для обороны США. Благодаря модернизации применяемых ракет и сейчас система вносит вклад в американскую оборону.

Если переместить точку расположения румынского Девеселу, где был развернут первый из двух «Иджис Эшор» EPAA, на северокорейское направление, то она совпадет с местом нахождения Итурупа.

Вместе с тем с Итурупа будет сложно сбить баллистические ракеты, запускаемые подлодками, которые находятся в Охотском море, из-за слишком близкого расстояния. Тем не менее их могут захватить радары «Иджис Эшор», поэтому серьезно возрастает возможность уничтожения баллистических ракет при помощи противоракетных комплексов, размещенных на Аляске.

Суть намерений США в том, чтобы контролировать баллистические ракеты КНДР, но при этом также влиять и на российские ракеты.

Как бы то ни было если Япония получит четыре северных острова и там будут развернуты силы самообороны, а также американские войска, это будет означать, что Россия предоставит США наиболее подходящее место для защиты от северокорейских баллистических ракет. России это не навредит, но, вряд ли, она захочет помогать США.

Учитывалась ли военная ценность «северных территорий»?

Таким образом, если проанализировать военную ценность, которую представляют Южные Курилы для России, становится понятна вся сложность переговоров о возврате. Тем не менее без этого понимания переговоры развиваться не будут.

Совершенно естественно, что в этой ситуации ответственными за территориальные переговоры были назначены министр иностранных дел Коно, а также МИД Японии. Тем не менее как я уже отметил, военный аспект оказывает крайне серьезное влияние.

Поэтому в ходе территориальных переговоров встречаются не только министры иностранных дел, но и министры обороны, что соответствует так называемому формату «2+2». Между тем этот формат начали использовать только в 2013 году, когда Абэ ушел на второй срок.

Другими словами, это означает, что до этого военным аспектам не придавалось серьезного значения. Поэтому нет ничего странного в том, что территориальные переговоры не развивались. Если не прочесть намерения оппонента, невозможно найти точки соприкосновения.

Одна из причин заключается в аллергии японского общества, в особенности СМИ, на военную сферу. Кроме того, я думаю, японский МИД также позаботился о том, чтобы дипломатией занималось только внешнеполитическое ведомство. Примечательно, что в ходе скандала вокруг Мунэо Судзуки он и Макико Танака, возглавлявшая тогда МИД Японии, были изгнаны с дипломатической сцены.

Одновременно можно также отметить, что вопросы вызывает и позиция министерства обороны Японии, которое оставалось безучастным. СМИ часто сообщают о том, что не только американская, но и другие иностранные армии направляют в зону конфликта авианосную оперативную группу или же проводят военные учения в качестве демонстрации.

Тем не менее насколько мне известно, силы самообороны не делали ничего подобного, и это касается не только «северных территорий». Даже когда я был действующим офицером сил самообороны, я не слышал о планировании подобных операций (наоборот, оказывалось давление с тем, чтобы Япония отменила учения).

В дипломатии использование военных данных необходимо

Военные аспекты оказывают громадное влияние не только на проблему «северных территорий», но и на другие территориальные проблемы, а также инциденты по всему миру. Дипломаты, работающие в посольствах и других учреждениях, вносят серьезный вклад в сбор информации. В Японии сбором военной информации занимаются так называемые военные атташе, которых командируют из сил самообороны в МИД.

В настоящее время в 47 посольствах работает 67 военных атташе. Между тем если рассмотреть карту мира, то очевидно, что место их службы ограничено пока всего лишь одной частью.

До 2003 года МИД не передавал их отчеты в Министерство обороны . Это означает, что важная информация оказывалась бесполезной, поскольку сотрудники МИД, которым не хватает военных знаний, не обращали на нее внимания.

В настоящее время ситуация значительно улучшилась. Различные дипломатические задачи, в которых есть военные факторы, обсуждаются на Совете национальной безопасности при участии различных министров. Можно сказать, что появление перспектив для решения проблемы «северных территорий» — это плод взаимодействия МИД и министерства обороны.

Территориальные переговоры и в дальнейшем наткнутся на различные препятствия, однако роль военной информации и министерства обороны в дипломатии должна постепенно расти.

В 2016 году стороны были близки к соглашению

Мое отношение к ходу территориальных переговоров нельзя назвать пессимистичным. Я считаю, что соглашение возможно. Дело в том, что ранее стороны были на расстоянии шага от соглашения. Встреча глав России и Японии в декабре 2016 года проходила на родине премьера Абэ в префектуре Ямагути. Несомненно, Абэ хотел подвести итоги своей дипломатии. Тем не менее незадолго до этого переговоры вновь натолкнулись на риф.

Конечно же, подробное содержание тех переговоров неизвестно. В 2016 году КНДР произвела несколько запусков баллистических ракет; также серьезно менялась международная обстановка в связи с приходом к власти Трампа в США. Возможно, все эти факторы оказали определенное влияние.