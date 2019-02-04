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Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом по лунному календарю 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравление по случаю Нового года по лунному календарю, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что новогодние поздравительные письма от Ким Чен Ына получили главы более 20 государства.
При этом в обнародованном списке Путин стоит на первом месте.
О содержании посланий не сообщается.
5 февраля в КНДР отмечается приход Нового года по лунному календарю. В соответствии с местным календарём 2019 год обозначается как 108 год чучхе.
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Политика , Азия , В мире , Чен Ким , Владимир Путин
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