Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравление по случаю Нового года по лунному календарю, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что новогодние поздравительные письма от Ким Чен Ына получили главы более 20 государства.
При этом в обнародованном списке Путин стоит на первом месте.
О содержании посланий не сообщается.
5 февраля в КНДР отмечается приход Нового года по лунному календарю. В соответствии с местным календарём 2019 год обозначается как 108 год чучхе.