Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом по лунному календарю

Сообщается, что новогодние поздравительные письма от Ким Чен Ына получили главы более 20 государства.

При этом в обнародованном списке Путин стоит на первом месте.

О содержании посланий не сообщается.

5 февраля в КНДР отмечается приход Нового года по лунному календарю. В соответствии с местным календарём 2019 год обозначается как 108 год чучхе.