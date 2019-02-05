За халатное содержание лифтов введут штрафы до 350 тысяч рублей

России могут появиться штрафы за нарушение норм эксплуатации лифтов и платформ для инвалидов, а также эскалаторов. В таких случая должностным лицам придётся отдать 2-5 тысяч рублей, юрлицам — 20-40 тысяч рублей. Если же при этом была создана угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения аварии, то штрафы предлагается увеличить для граждан 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — до 350 тысяч рублей. Нормы прописаны в законопроекте Правительства, который Госдума уже приняла в первом чтении, а 5 февраля документ будет рассмотрен на заседании Комитета по госстроительству и законодательству.

В инициативе уточняется, что под гражданами понимаются физические лица, выполняющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание лифтов, систем диспетчерского контроля, а также работы по ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

После исключения в 2013 году лифтов из категории опасных производственных объектов Ростехнадзором не проводились расследования аварий на лифтах, и не велся их учет. В результате значительно возросло количество аварий при эксплуатации лифтов, повлекших гибель людей. Так, по данным Национального союза страховщиков ответственности и Национального Лифтового Союза в 2010 году при авариях на лифтах погибло 2 человека, в 2011 году — 4 человека, в 2012 году — 1 человек, в 2013 году — 12 человек, а в 2014 году — 14 человек.

После наделения Ростехнадзора в 2014 году полномочиями по техническому расследованию аварий на опасных объектах, в том числе по подготовке предложений о мерах по устранению причин аварии и предупреждению возникновения подобных аварий, количество аварий, приведших к гибели людей, вновь начало сокращаться. Так, в 2015 году при авариях на лифтах погибло 4 человека, в 2016 году — 6 человек.