Штрафы за обман потребителей хотят поднять до 400 тысяч рублей

В десятки раз могут повыситься штрафы за обман потребителей — с 40 до 400 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации во главе с Вячеславом Тимченко , а в феврале палата планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний.

Авторы поправок напоминают, что действующее законодательство устанавливает обязанность продавца предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре, работе или услуге. Однако зачастую этой обязанностью просто пренебрегают.

Сейчас за подобное правонарушение гражданам грозят штрафы до 2 тысяч рублей, должностным лицам — 3-4 тысячи рублей, а юрлицам придётся заплатить 30-40 тысяч рублей. Эти суммы были установлены в 2007 году и с тех пор не корректировались.

Сенаторы же предлагают увеличить эти штрафы в десять раз. То есть граждане должны будут платить 10 — 20 тысяч рублей, должностные лица — 30 — 40 тысяч рублей, а юрлица — 300— 400 тысяч рублей.