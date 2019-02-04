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Штрафы за обман потребителей хотят поднять до 400 тысяч рублей 

Парламентская газета + ещё 1 12 минут назад
Фото: РИА НОВОСТИ/ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ
В десятки раз могут повыситься штрафы за обман потребителей — с 40 до 400 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации во главе с Вячеславом Тимченко, а в феврале палата планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний.
Авторы поправок напоминают, что действующее законодательство устанавливает обязанность продавца предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре, работе или услуге. Однако зачастую этой обязанностью просто пренебрегают.
Сейчас за подобное правонарушение гражданам грозят штрафы до 2 тысяч рублей, должностным лицам — 3-4 тысячи рублей, а юрлицам придётся заплатить 30-40 тысяч рублей. Эти суммы были установлены в 2007 году и с тех пор не корректировались.
Сенаторы же предлагают увеличить эти штрафы в десять раз. То есть граждане должны будут платить 10 — 20 тысяч рублей, должностные лица — 30 — 40 тысяч рублей, а юрлица — 300— 400 тысяч рублей.
Вячеслав Тимченко напомнил «Парламентской газете», что неоднократно призывал общественные организации по защите прав потребителей активнее включиться в работу, выстроить более эффективную систему взаимодействия. «Необходимо, чтобы на каждую жалобу от граждан была оперативная реакция и приняты конкретные меры», — отметил член Совфеда.
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Комментарии2
Политика , Общество , Вячеслав Тимченко , Госдума , Совет Федерации , Парламентская газета
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