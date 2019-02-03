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Венесуэла намерена укреплять отношения с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Венесуэла нацелена на дальнейшее укрепление отношений с Россией — как в геополитическом отношении, так и в построении многополярного мира, заявила в воскресенье вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес.
"Президент Мадуро продолжает ту же самую линию, которая была обозначена президентом Уго Чавесом. Я могу сказать, что президент Мадуро является не просто хорошим другом России и лично президента Путина, но он продолжает линию на дальнейшее углубление наших отношений — как в геополитическом смысле этого слова, так и в построении нового многополярного мира", — сказала Родригес на пресс-конференции для российских СМИ в Каракасе.
Она напомнила, что с приходом к власти Уго Чавеса отношения двух стран "начали приобретать новые изменения и глубину".
"Это касается отношений в финансовой сфере, военно-технической, оборонной, а также в сфере образования", — указала представитель венесуэльской администрации.
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Политика , Уго Чавес , Венесуэла
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