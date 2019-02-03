Венесуэла намерена укреплять отношения с Россией

Венесуэла нацелена на дальнейшее укрепление отношений с Россией — как в геополитическом отношении, так и в построении многополярного мира, заявила в воскресенье вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес.

"Президент Мадуро продолжает ту же самую линию, которая была обозначена президентом Уго Чавесом. Я могу сказать, что президент Мадуро является не просто хорошим другом России и лично президента Путина, но он продолжает линию на дальнейшее углубление наших отношений — как в геополитическом смысле этого слова, так и в построении нового многополярного мира", — сказала Родригес на пресс-конференции для российских СМИ в Каракасе.

Она напомнила, что с приходом к власти Уго Чавеса отношения двух стран "начали приобретать новые изменения и глубину".