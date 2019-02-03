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В Госдуме поддержали введение санкций после гибели россиянина во Львове 

РИА Новости + ещё 3 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Первый замглавы комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий поддержал предложение ввести санкции против виновных в гибели россиянина Валерия Иванова в колонии во Львове.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров после гибели россиянина Валерия Иванова в тюрьме во Львове предложил создать "Список Иванова" и ввести санкции против причастных к его смерти.
Водолацкий заявил, что все причастные к убийству гражданина России "должны понести самое серьёзное наказание".
"Если сегодня составить список, как мой коллега из Совета Федерации сказал, то на первую строчку нужно поставить (президента Украины Петра) Порошенко", — сказал РИА Новости депутат, подчеркнув, что именно глава государства и его окружение "развязали беспредел и беззаконие в стране".
В пятницу СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели в колонии во Львовской области в декабре 2018 года россиянина Валерия Иванова. По данным властей самопровозглашенных республик Донбасса, он воевал на их стороне как доброволец. Результаты экспертизы показали, что смерть наступила от ударов тупым предметом.
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Политика , Виктор Водолацкий , Владимир Джабаров , Валерий Иванов , Госдума , Совет Федерации , СКР , РИА Новости , Львов
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