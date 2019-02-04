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В Совфеде и Госдуме призвали ввести санкции после гибели россиянина на Украине 

ТК «Звезда» + ещё 4 27 минут назад
Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress
Такую идею предложили в Совете Федераций, после чего ее поддержали в Государственной думе.
В Совете Федераций предложили ввести санкции против сотрудников украинской колонии, где в результате пыток скончался заключенный, россиянин Валерий Иванов. Такую идею озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Самое время подумать о создании "Списка Иванова" и ввести санкции против украинских правоохранителей, судей, прокуроров, силовиков, причастных к его смертельным пыткам», — высказался Джабаров в Twitter.
Его инициатива нашла поддержку в Госдуме. В частности, идею введения санкций одобрил первый замглавы комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий. По словам депутата, все, причастные к смерти Иванова, должны понести самое серьезное наказание. При этом, если действительно составлять так называемый «Список Иванова», то первым в нем должен быть, по мнению Водолацкого, президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти 45-летнего россиянина Валерия Иванова в колонии во Львовской области. Экспертиза установила, что его смерть наступила в результате телесных повреждений.
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Комментарии28
Политика , Другое , Виктор Водолацкий , Владимир Джабаров , Петр Порошенко , Валерий Иванов , Госдума , Совет Федерации , СКР
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