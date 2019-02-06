Участники межафганской встречи будут поддерживать переговоры талибов и США

"Мы также договорились о том, что мы будем полностью поддерживать происходящие переговоры между «Талибаном» и США", — сказал Атмар журналистам.

Конференция афганских политиков по урегулированию в стране проходит 5-6 февраля в Москве. Помимо российской диаспоры и политиков и активистов из Афганистана, на ней присутствуют представители афганских диаспор из ряда других стран.