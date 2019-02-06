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Участники межафганской встречи будут поддерживать переговоры талибов и США 

РИА Новости + ещё 38 9 минут назад
Фото: Sputnik Эстония
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Участники межафганской конференции в Москве договорились поддерживать переговоры между талибами и США, заявил кандидат в президенты Афганистана на предстоящих в июле выборах Мохаммад Ханиф Атмар.
"Мы также договорились о том, что мы будем полностью поддерживать происходящие переговоры между «Талибаном» и США", — сказал Атмар журналистам.
Конференция афганских политиков по урегулированию в стране проходит 5-6 февраля в Москве. Помимо российской диаспоры и политиков и активистов из Афганистана, на ней присутствуют представители афганских диаспор из ряда других стран.
В переговорах принимают участие представители движения «Талибан», а также делегация афганских политиков и общественных деятелей, которую возглавляет экс-президент Афганистана Хамид Карзай. В МИД РФ РИА Новости ранее уточнили, что данная конференция созывается именно афганской диаспорой и не является продолжением московского формата урегулирования по Афганистану.
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Политика , Ближний Восток , Хамид Карзай , МИД , Талибан , РИА Новости , Афганистан , Москва , США
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