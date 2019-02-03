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РФ расценит вторжение США в Венесуэлу как акт агрессии 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Россия отнесётся к возможной отправке военных США в Венесуэлу как к акту иностранной агрессии, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
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По его словам, такая реакция на действия американской стороны будет соответствовать международному праву, так как для легитимного пребывания иностранных войск на территории суверенного государства есть лишь два основания.
Одним из них является соответствующее решение Совета Безопасности ООН, а вторым — приглашение действующего лидера страны.
«Насколько я понимаю, Мадуро вряд ли позовёт американские войска к себе на территорию, а оппозиционный лидер не имеет полномочий на принятие подобных решений», — отметил Морозов.
Он подчеркнул, что ввод американских войск на территорию Венесуэлы было бы трагичным решением, которое может повлечь за собой огромные жертвы среди мирных граждан, а Соединённые Штаты вновь выступят в роли «ворошителей и агрессоров», передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru писал, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что американские войска могут быть задействованы в разрешении ситуации в Боливарианской Республике. При этом он отказался давать развёрнутый комментарий по этому вопросу.
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Комментарии724
Политика , Армия , Видео , Антон Морозов , Дональд Трамп , Совбез ООН , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости , Венесуэла , США
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