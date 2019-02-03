Пушков оценил призыв немецких депутатов разместить ракеты за Уралом

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв немецких депутатов разместить новые российские ракеты за Уралом.

Ранее парламентарии Родерик Кизеветтер из ХДС и Рольф Мютцених из СДПГ заявили, что подобный шаг Москвы мог бы спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности, так как размещение оружия за Уралом вывело бы Европу из зоны поражения ракет 9М729.

Внимание Пушкова также привлекло заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который ранее призвал США разместить на территории страны ракеты с ядерными боеголовками.

"Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России", — с иронией отметил сенатор в твиттере.