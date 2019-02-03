Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв немецких депутатов разместить новые российские ракеты за Уралом.
Ранее парламентарии Родерик Кизеветтер из ХДС и Рольф Мютцених из СДПГ заявили, что подобный шаг Москвы мог бы спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности, так как размещение оружия за Уралом вывело бы Европу из зоны поражения ракет 9М729.
Внимание Пушкова также привлекло заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который ранее призвал США разместить на территории страны ракеты с ядерными боеголовками.
"Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России", — с иронией отметил сенатор в твиттере.
Накануне Владимир Путин объявил о подготовке зеркального ответа на выход США из ДРСМД. Президент принял предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать работы по использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте и по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.