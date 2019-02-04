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Главу района в Петербурге уволили из-за плохой уборки от снега и наледи 

РИА Новости + ещё 10 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова из-за плохой уборки района от снега и наледи, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.
В понедельник в Смольном прошло совещание, которое было посвящено проблемам уборки города от снега и наледи. Решение об отставке Сапожникова было принято после вчерашнего объезда Фрунзенского района.
"Александр Беглов лично убедился в справедливости многочисленных жалоб петербуржцев на плохую уборку улиц и особенно тротуаров, подходов к предприятиям торговли, а также на очереди в травмопунктах. Особенно главу Петербурга возмутил тот факт, что в оперативном штабе в администрации (Фрунзенского) района в воскресенье не было никого, кроме уборщицы и представителя прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька", — говорится в сообщении.
Врио губернатора отметил также неудовлетворительную организацию работы оперативных штабов не только во Фрунзенском, но и в других районах, а также в муниципальных образованиях.
Ранее сообщалось, что жители Петербурга с начала января жалуются на плохую уборку снега и наледи. На одном из совещаний в Смольном врио губернатора поручил выдать лопаты с надписью "лопата Беглова" главам районов, которые должны быть готовы сами убирать снег, если уборка территорий будет некачественной.
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Политика , Александр Беглов , Генпрокуратура РФ , Санкт-Петербург
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