Главу района в Петербурге уволили из-за плохой уборки от снега и наледи

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова из-за плохой уборки района от снега и наледи, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.

В понедельник в Смольном прошло совещание, которое было посвящено проблемам уборки города от снега и наледи. Решение об отставке Сапожникова было принято после вчерашнего объезда Фрунзенского района.

"Александр Беглов лично убедился в справедливости многочисленных жалоб петербуржцев на плохую уборку улиц и особенно тротуаров, подходов к предприятиям торговли, а также на очереди в травмопунктах. Особенно главу Петербурга возмутил тот факт, что в оперативном штабе в администрации (Фрунзенского) района в воскресенье не было никого, кроме уборщицы и представителя прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька", — говорится в сообщении.

Врио губернатора отметил также неудовлетворительную организацию работы оперативных штабов не только во Фрунзенском, но и в других районах, а также в муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга с начала января жалуются на плохую уборку снега и наледи. На одном из совещаний в Смольном врио губернатора поручил выдать лопаты с надписью "лопата Беглова" главам районов, которые должны быть готовы сами убирать снег, если уборка территорий будет некачественной.