Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал ахинеей заявление кандидата в президенты Украины Ирины Богословской о необходимости производства графитовых бомб как одной из частей стратегии в отношении России.
Бальбек заявил, что эта стратегия рассчитана на «не самую интеллектуальную часть населения», передает РИА «Новости».
«Для кого она это вещает? Ведь ни один здравомыслящий человек подобную агрессивную ахинею всерьез не воспримет. Политика устрашения блока НАТО в отношении нашей страны не дала результатов, а тут еще и Богословская со своими бомбами с графитовым сердечником — она сама их хотя бы на рисунке видела?» — заявил Бальбек.
Депутат добавил, что впервые видит кандидата в президенты, выступающего как «бомбардировщик-камикадзе».
Ранее стало известно, что создание графитовых бомб является одним из пунктов «стратегии» кандидата в президенты Украины Инны Богословской в отношении Москвы.
Графитовые бомбы предназначены для поражения не живой силы, а высоковольтного оборудования, вызывают множественные короткие замыкания сети.