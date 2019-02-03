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В Госдуме ответили на угрозу применить против России графитовые бомбы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал ахинеей заявление кандидата в президенты Украины Ирины Богословской о необходимости производства графитовых бомб как одной из частей стратегии в отношении России.
Бальбек заявил, что эта стратегия рассчитана на «не самую интеллектуальную часть населения», передает РИА «Новости».
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«Для кого она это вещает? Ведь ни один здравомыслящий человек подобную агрессивную ахинею всерьез не воспримет. Политика устрашения блока НАТО в отношении нашей страны не дала результатов, а тут еще и Богословская со своими бомбами с графитовым сердечником — она сама их хотя бы на рисунке видела?» — заявил Бальбек.
Депутат добавил, что впервые видит кандидата в президенты, выступающего как «бомбардировщик-камикадзе».
Ранее стало известно, что создание графитовых бомб является одним из пунктов «стратегии» кандидата в президенты Украины Инны Богословской в отношении Москвы.
Графитовые бомбы предназначены для поражения не живой силы, а высоковольтного оборудования, вызывают множественные короткие замыкания сети.
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Политика , В мире , Конфликты , Инна Богословская , Руслан Бальбек , Госдума , НАТО , РИА Новости
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