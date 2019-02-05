Глава Крыма анонсировал визит британской делегации на полуостров

Впервые с 2014 года Крым посетит британская делегация, порядка 15 политиков, экспертов и бизнесменов в апреле примут участие в V Ялтинском международном экономическом форуме, заявил глава республики Сергей Аксенов

"Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года. Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации", — рассказал "Известиям" Аксенов.

Он подчеркнул, что у полуострова огромный инвестиционный потенциал и это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум пройдет с 17 по 20 апреля.