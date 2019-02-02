США заблокировали или проигнорировали усилия России по ДРСМД, заявил МИД

Россия в вопросе ДРСМД пошла на беспрецедентные меры транспарентности, но все усилия были проигнорированы или заблокированы со стороны США , говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Вашингтон, к которому уже долгие годы были вопросы относительно соблюдения им ДРСМД, встал на путь его окончательного слома и тем самым нанес очередной сокрушительный удар по всей системе контроля над вооружениями. Этот шаг будет иметь тяжелые и далеко идущие последствия для всей международной безопасности и стратегической стабильности, в первую очередь — в Европе, подчеркнули в МИД РФ, отметив, что вся ответственность за это целиком и полностью ложится на США.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что РФ многократно пыталась вывести американцев на профессиональный разговор, предлагала конкретные инициативы в интересах поиска развязок для урегулирования взаимных претензий.

"Проявляя добрую волю, пошли на беспрецедентные меры транспарентности, выходящие за рамки требований данного соглашения. Однако все наши усилия были проигнорированы или заблокированы со стороны США, давно взявших курс на разрушение ДРСМД, чтобы избавиться от ограничений по наращиванию своего ракетного потенциала", — говорится в сообщении.