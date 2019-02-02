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Путин: Россия не будет втягиваться в гонку вооружений 

Авторадио + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия приостанавливает свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сегодня Владимир Путин объявил на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Ранее о таком шаге заявили Соединенные Штаты. Вашингтон продолжает обвинять Москву в нарушении условий соглашения, хотя сам, по мнению Кремля, не выполняет взятых обязательств. Путин добавил: новых переговоров по проблеме договора мы больше инициировать не будем, но останется открыты, если другая сторона пойдет навстречу.
Глава государства подчеркнул, что Россия не намерена ввязываться «в затратную для нас гонку вооружений». По словам Путина, приостановка участия России в договоре не значит, что мы намерены размещать ракетные системы в Европе. Во всяком случае, первыми.
Также президент заявил, что намерен лично проконтролировать, как идет работа по постановке на боевое дежурство современных российских оборонных комплексов.
Источники в Кремле уже сообщили, что Владимир Путин собирается посетить их производство и военные части, в которые их поставили.
Речь идет о системах, о которых президент рассказал в послании Федеральному собранию: гиперзвуковые «Кинжал», «Авангард», «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон». Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан Горбачёвым и Рейганом в декабре 87-го. Документ впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений.
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Политика , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Владимир Путин , Министерство обороны , Москва , США
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