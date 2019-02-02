Германию не удивил выход России из ДРСМД

МИД ФРГ не удивлены решением России приостановить участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), поскольку договор фактически теряет силу в случае нарушений одной стороны, заявили РИА Новости в субботу в ведомстве.

"Могу сослаться на вчерашнее заявление министра иностранных дел (ФРГ Хайко) Мааса в Бухаресте: договор, который заключен двумя государствами и который нарушается одной стороной, фактически теряет силу", — заявил представитель ведомства, комментируя слова российского президента Владимира Путина о выходе России из ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.