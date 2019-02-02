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Германию не удивил выход России из ДРСМД 

РИА Новости 44 минуты назад
В МИД ФРГ не удивлены решением России приостановить участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), поскольку договор фактически теряет силу в случае нарушений одной стороны, заявили РИА Новости в субботу в ведомстве.
"Могу сослаться на вчерашнее заявление министра иностранных дел (ФРГ Хайко) Мааса в Бухаресте: договор, который заключен двумя государствами и который нарушается одной стороной, фактически теряет силу", — заявил представитель ведомства, комментируя слова российского президента Владимира Путина о выходе России из ДРСМД.
Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.
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Политика , Армия , Видео , В мире , Европа , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Германия
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