Кремль прокомментировал предложение Трампа

В Кремле ответили на слова Трампа о новом договоре о РСМД

"Мы больше не предлагаем вести какие-либо переговоры. Если он (Трамп) хочет, то мы будет готовы ответить на их инициативы, но сами предлагать ничего не будем", — сказал РИА Новости Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что хотел бы заключить новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Позднее он отметил, что хотел бы заключить новый ДРСМД. В свою очередь госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.