Кремль прокомментировал предложение Трампа

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В Кремле ответили на слова Трампа о новом договоре о РСМД 

РИА Новости 53 минуты назад
Россия больше не будет инициировать никаких переговоров по ДРМСД: если есть предложения, рассмотрит, но сама предлагать не будет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы больше не предлагаем вести какие-либо переговоры. Если он (Трамп) хочет, то мы будет готовы ответить на их инициативы, но сами предлагать ничего не будем", — сказал РИА Новости Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что хотел бы заключить новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Позднее он отметил, что хотел бы заключить новый ДРСМД. В свою очередь госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.
Президент РФ Владимир Путин в субботу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что РФ зеркально отвечает на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Политика , Видео , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , США
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