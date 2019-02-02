Путин назвал условие отказа от размещения ракет малой и средней дальности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет размещать ракеты малой и средней дальности до тех пор, пока они не появятся в других странах мира.

"Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

Он поручил министерству иностранных дел и министерству обороны внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события.