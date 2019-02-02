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Путин назвал условие отказа от размещения ракет малой и средней дальности 

РИА Новости + ещё 5 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет размещать ракеты малой и средней дальности до тех пор, пока они не появятся в других странах мира.
"Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.
Он поручил министерству иностранных дел и министерству обороны внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события.
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.
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Политика , Армия , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД
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