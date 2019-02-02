Путин согласился на «приземление» «Калибров»

Путин согласился с предложением Минобороны о создании новой ракеты

Путин согласился с предложениями министерства обороны РФ о начале работ по "приземлению" "Калибров" и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", — сказал Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

В ответ на просьбу главы государства оценить складывающуюся после решения США ситуацию и доложить о предлагаемых Минобороны мерах Шойгу сказал: "Несмотря на размытость формулировок для нас очевидно, что помимо открытого НИРа по производству ракет средней и меньшей дальности мы наблюдаем уже не первый год реальное нарушение позиций Договора".

По его словам, фактически США приступили к изготовлению и производству этих ракет.

"В связи с этим у нас предложения по ответным мерам, заключающиеся в следующем. Первое: это открытие НИРа (научно-исследовательских работ) и ОКРа (опытно-конструкторских работ) в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте", — сказал министр.

"Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности", — отметил он.