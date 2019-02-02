Путин принял решение по гонке вооружений

Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин

Несмотря на принятие ответных мер в связи с решением США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин "Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", — сказал Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу В этой связи глава государства спросил главу Минобороны , сможет ли Россия реализовать меры в ответ на решение США по ДРСМД провести эти работы в рамках имеющихся бюджетных назначений для министерства обороны на 2019 и последующие годы.