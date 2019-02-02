Путин принял решение по гонке вооружений

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Ответ США: Путин объявил о важном решении РФ
Ответ США: Путин объявил о важном решении РФ

Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин 

РИА Новости 28 минут назад
Несмотря на принятие ответных мер в связи с решением США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", — сказал
Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.
В этой связи глава государства спросил главу Минобороны, сможет ли Россия реализовать меры в ответ на решение США по ДРСМД провести эти работы в рамках имеющихся бюджетных назначений для министерства обороны на 2019 и последующие годы.
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Политика , Армия , Видео , Оружие , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД
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