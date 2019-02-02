Ответ США: Путин объявил о важном решении РФ

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Путин объявил о приостановке участия России в ДРСМД 

RT на русском 42 минуты назад
Российский президент Владимир Путин заявил, Россия приостанавливает участие в Договоре РСМД. Также он одобрил предложение Минобороны о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — приводит слова Путина пресс-служба.
Президент призвал Министерство иностранных дел и Минобороны «впредь не инициировать никаких переговоров» по проблеме ДРСМД.
«Подождём, пока наши партнёры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнёров, да и для всего мира», — заявил Путин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
2 февраля Соединённые Штаты приостановят выполнение ДРСМД и начнут процедуру выхода из него.
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Комментарии65
Политика , Армия , Видео , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД
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