Ответ США: Путин объявил о важном решении РФ

Путин объявил о приостановке участия России в ДРСМД

Российский президент Владимир Путин заявил, Россия приостанавливает участие в Договоре РСМД. Также он одобрил предложение Минобороны о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — приводит слова Путина пресс-служба.

Президент призвал Министерство иностранных дел и Минобороны «впредь не инициировать никаких переговоров» по проблеме ДРСМД.

«Подождём, пока наши партнёры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнёров, да и для всего мира», — заявил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

2 февраля Соединённые Штаты приостановят выполнение ДРСМД и начнут процедуру выхода из него.