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Кадыров рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД 

Газета.Ru + ещё 44 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспрецедентными меры США по развертыванию "небывалой гонки вооружений", передает РИА "Новости".
Он отметил, что США официально нарушили Договор о ракетах средней и меньшей дальности.
"Владимир Владимирович (Путин — ред.) показал всему миру, что руководство страны в течение многих лет языком дипломатии, переговоров, позитивных предложений, компромиссов делало все, чтобы сохранить мир, стабильность, продлить существование Договора. Однако США заняли подчеркнуто агрессивную позицию, которая напрямую угрожает национальным интересам и безопасности России и ее союзников", — заявил он.
Ранее Минобороны сделало заявление о выходе США из ДРСМД.
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Политика , Рамзан Кадыров , Министерство обороны , РИА Новости , США , Чеченская Республика
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