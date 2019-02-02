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Ответ США: Путин объявил о важном решении РФ

В Госдуме оценили желание Трампа заключить новый ракетный договор 

RT на русском 1 час назад
Фото: duma.gov.ru
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил, что хотел бы заключить новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Последует ли что-то за словами Трампа, зависит от многих составляющих. Прежде всего, то, что произошло с ДРСМД, не является случайностью. В США речь идёт о том, чтобы сломать прежнюю систему международной безопасности. Штаты хотят получить дополнительные преференции, но это не значит, что они не готовы на какое-то время установить новые правила игры в том случае, если они будут именно в пользу американцев», — сказал депутат.
Новиков также отметил, что выстраивание многосторонних договорённостей по принципу Договора РСМД — очень длительный процесс.
«Не факт, что другие стороны, например Китай, сильно заинтересованы в подобных соглашениях. Но для США это лишний способ заявить о том, что они не являются бандитами с большой дороги и не просто уничтожают существующие договорённости, но и готовы заключать новые, понимая при этом, что будут предлагать, в частности, России намного менее интересные условия, чем те, которые действовали до сих пор», — заключил он.
Ранее Трамп заявил, что хочет заключить новый договор взамен ДРСМД. Он подчеркнул, что Вашингтон не будет соблюдать сделку, если другая сторона её нарушает.
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Политика , Армия , Оружие , Дмитрий Новиков , Дональд Трамп , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , США
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