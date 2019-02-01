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МИД перечислил шаги США по разрушению миропорядка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский МИД рассказал, какие из действий США по «демонтажу системы международно-правовых договоренностей» и контроля над вооружениями вызывают у Москвы наибольшие опасения.
В сообщении на сайте МИДа говорится, что США, используя «бездоказательную, но подчеркнуто безапелляционную манеру», выступили с нападками на Россию, которая якобы нарушает обязательства в области контроля над вооружениями. США, придерживаясь «менторской манеры подачи и вольной компиляции домыслов», игнорируют «цивилизованную практику межгосударственного общения».
Москва подчеркнула, что выполняет обязательства по контролю над вооружениями. В «заходах» США МИД видит «пропагандистский трюк», с помощью которого те хотят оправдаться перед другими странами.
Россия считает, что США боятся разоблачения их действий по «демонтажу системы международно-правовых договоренностей». Вашингтон хотел бы навязать миру «некий свода правил», удобный для США. Однако наблюдается «реальное и весьма серьёзное ослабление позиций США на международной арене».
Особую тревогу у Москвы вызывают выход США из Договора по ПРО, распространение биолабораторий Пентагона по всему миру, более чем 10-летняя задержка ликвидации арсенала химоружия, политизация «технической по своей сути» ОЗХО, отказ от ратификации адаптированного ДОВСЕ, прекращение процесса ратификации ДВЗЯИ, отработка применения ядерного оружия с «неядерными союзниками по НАТО», выход из сделки с Ираном, планы по милитаризации космоса.
Москва подчеркивает, что перечисленные претензии к США — не «highly likely», а «печальная реальность».
Россия намерена противодействовать деструктивным шагам в сфере контроля над вооружениями. Москва выступает за укрепление действующей международно-правовой системы.
Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты 2 февраля приостановят выполнение ракетного договора, и предложил заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Политика , Дональд Трамп , МИД , Пентагон , ОЗХО , НАТО , США
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