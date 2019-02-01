Володин призвал Совет Европы вернуть России взнос

«Хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия-24».

Председатель Госдумы отметил, что с 2014 по 2016 год Россия оплачивала взносы полностью, а в 2017-м оплатила треть суммы. По его словам, всего Россия заплатила за эти годы около 10 млрд рублей.

«Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему», — сказал он.

Володин подчеркнул, что Россия не участвовала в работе ПАСЕ не по своей воле, а потому что ей не дали такой возможности.

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд оценил долг России в 60 млн евро.