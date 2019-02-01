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Володин призвал Совет Европы вернуть России взнос 

Рамблер + ещё 16 2 часа назад
Фото: ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Совет Европы вернуть уплаченные Россией взносы за то время, когда страна не участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».
«Хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия-24».
Председатель Госдумы отметил, что с 2014 по 2016 год Россия оплачивала взносы полностью, а в 2017-м оплатила треть суммы. По его словам, всего Россия заплатила за эти годы около 10 млрд рублей.
«Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему», — сказал он.
Володин подчеркнул, что Россия не участвовала в работе ПАСЕ не по своей воле, а потому что ей не дали такой возможности.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд оценил долг России в 60 млн евро.
Комментарии115
Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Европы
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