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Володин призвал Совет Европы вернуть России взнос за годы неучастия в работе ПАСЕ 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Совет Европы должен вернуть России взнос за те годы, когда ее делегация не участвовала в работе парламентской ассамблеи этой организации. Об этом заявил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24".
"Если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать (причем это было не по нашей вине, а исходя из того решения, которое было принято), хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея [Совета Европы] России возвратила средства, а это деньги большие", — сказал спикер, уточнив, что речь идет примерно о 10 млрд рублей.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Европы
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